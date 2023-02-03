Türk akademisyenler ABD'deki buzdan heykel yarışmasında dünya üçüncüsü oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türk akademisyenler ABD'deki buzdan heykel yarışmasında dünya üçüncüsü oldu

AA

Türk akademisyenler ABD'deki buzdan heykel yarışmasında dünya üçüncüsü oldu

KOCAELİ (AA) - ŞENGÜL AZBAY - Çin'den İtalya'ya, Fransa'dan Japonya'ya kadar buzdan heykel yarışmalarındaki başarılarına ABD'de kazandıkları dünya üçüncülüğünü de ekleyen Türk akademisyenler, tecrübeleriyle bu alanda ülkelerine hizmet etmek istiyor.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Heykel Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Çınar, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ceyhun Konak ve öğretim görevlisi Tayfun Konak'tan oluşan takım, Minnesota Stillwater'da 18-25 Ocak'ta düzenlenen "World Snow Sculpture Championships" organizasyonuna katıldı.

"Organik Küpler" (Organic Cubes) isimli eserle yarışmada dünya üçüncülüğünü kazanan takım, 2015'ten bu yana 3 kıta 12 ülkede yarıştıkları etkinliklerde elde ettikleri tecrübeyle benzer organizasyonları Türkiye'de düzenlemeyi hedefliyor.

Ceyhun Konak, AA muhabirine, buz ve kar alanındaki çalışmalara ilk olarak, Çin'in Harbin kentinde 2015'te düzenlenen dünyanın en büyük organizasyonlarından birinde başvurduğunu anlattı.

Konak, heykeltıraş oldukları için her türlü malzemeyi dönüştürme pratiğine sahip olduklarına değinerek, Çin'de katıldıkları yarışmanın, kendilerine çok büyük deneyim kattığını, buz ve karla yapılan sanatı tanıdıklarını aktardı.

Çin'de satranç taşlarından yola çıkarak hazırladıkları eserde, bu sporda kazanma ve kaybetmeyi kardan yaptıkları "Şah Mat" heykeliyle anlattıklarından bahseden Konak, ilk ödüllerini Japonya'da aldıklarını kaydetti.

Konak, takımlarında deneyimli akademisyenlerin yer aldığına işaret ederek, "Büyük ölçekli iş olduğu için ekip çalışması, fiziki güç gerektiriyor. Dolayısıyla 1 haftalık çalışma. O kütleden karı indirmek grup çalışması gerektiriyor." dedi.

- "Türk bayrağını dalgalandırmak gurur verici"

"Organik Küpler" ismini verdikleri çalışmayla kazandıkları başarının kendilerini gururlandırdığını söyleyen Konak, şunları kaydetti:

"Biz aynı zamanda kültür elçileri olduğumuzu düşünüyoruz. Çünkü gittiğimiz kültürler, bizi tanıyorlar. Türkiye'yi çok bilmiyor Amerikalılar. Türkiye'de dağ var mı, Türkiye'de kar var mı sorularıyla karşılaşıyoruz. Orada Türk bayrağı dalgalandırmak, Türk varlığını göstermek, özellikle bunu kültür ve sanatla göstermek bizim çok önemli, gurur verici."

Konak, bugüne kadar 3 kıta ve 12 ülkede yarışmalara katıldıklarını, Japonya, Çin, Fransa, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Amerika, Kanada, gibi ülkelerde 300 başvuru arasından ilk 12 takım arasına girerek finallere kadar yükseldiklerini sözlerine ekledi.

Heykelleri sıfırın altında 5-15 derecelerde yaptıklarına dikkati çeken Konak, "Bu yarışmaları, her ülkede bağımsız organizasyonlar kendileri yapabiliyor. Biz, Türkiye'de de yapmayı planlıyoruz. Bu elde ettiğimiz tecrübe, bilgi ve deneyimle Türkiye'de uygun bölgelerde başlatabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

- "3,5 metre boyundaki küpü yontarak nihai ürüne dönüştürüyoruz"

KOÜ Öğretim Görevlisi Tayfun Konak da daha önce Amerika'da katıldıkları yarışmalarda sıfırın altında 30 derecelerde çalıştıklarını anlattı.

İddialı oldukları projede ödüllerini aldıklarını ifade eden Konak, "Bize 3,5 metre boyunda küp veriliyor. Neredeyse oda büyüklüğünde. Bu küpü yontarak nihai ürüne dönüştürüyoruz. Heykeli yaparken, kullandığımız cihazlar özel. Çünkü malzeme sert. Buza yakın aslında. Bunu dağıtmadan kesebilmek için çok keskin özel aletlerimiz var. Özel aletler ve kıyafetler olmadan işlemi yapamazsınız." ifadesini kullandı.

Konak, bu alanda hem sanat üretmenin hem de doğayla mücadele etmenin zorluğuna dikkati çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Buna rağmen Türk takımı olarak gururla başarıyla ülkemizi temsil ettik. Türklerin gözlerindeki o gururu görmek bile, oralara gitmeye değer. Ayrıca ülkemizi tanıtmak açısından da büyük bir fırsat. 2 hafta evvel bitirdik heykeli, 2 hafta daha heykel orada duracak ve Türk bayrağı orada dalgalanacak. Bu gurur hepimizin."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan ...
(Görüntülü)KOCAELİ?DE DEAŞ OPERASYONU: 5 TUTUKLAMA
YEREL HABERLER (Görüntülü)KOCAELİ?DE DEAŞ OPERASYONU: 5 TUTUKLAMA
Kocaeli´deki DEAŞ operasyonunda 5 tutuklama
YEREL HABERLER Kocaeli´deki DEAŞ operasyonunda 5 tutuklama
Patlamada ağır yaralanan anne ve oğlu bir gün arayla hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Patlamada ağır yaralanan anne ve oğlu bir gün arayla ...
İnternetten kiralık ev ilanıyla kapora dolandırıcılığı yapan 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER İnternetten kiralık ev ilanıyla kapora ...
Kocaeli'de 11 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de 11 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
(Görüntülü)KIYMA MAKİNESİNE YUVA YAPAN KUŞUN YAVRULARININ YUMURTADAN ÇIKMASINI BEKLİYORLAR
YEREL HABERLER (Görüntülü)KIYMA MAKİNESİNE YUVA YAPAN KUŞUN ...
Kıyma makinesine yuva yapan kuşun yavrularının yumurtadan çıkmasını bekliyorlar
YEREL HABERLER Kıyma makinesine yuva yapan kuşun yavrularının ...
Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Zeytinoğlu, dış ticaret verilerini değerlendirdi:
YEREL HABERLER Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Zeytinoğlu, dış ticaret ...
Kocaeli'de evde Hint keneviri yetiştiren 4 zanlı gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kocaeli'de evde Hint keneviri yetiştiren 4 zanlı ...
(Görüntülü)İZMİT&#039;TE TÜNEL İÇERİSİNDE 4 ARAÇ ÇARPIŞTI
YEREL HABERLER (Görüntülü)İZMİT'TE TÜNEL İÇERİSİNDE 4 ARAÇ ...
İzmit'te tünelde 4 araç çarpıştı; trafik kilitlendi
YEREL HABERLER İzmit'te tünelde 4 araç çarpıştı; trafik kilitlendi
GÜNCELLEME - Kocaeli'de zincirleme trafik kazası nedeniyle kapanan kara yolu ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Kocaeli'de zincirleme trafik kazası ...
Kocaeli'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı
YEREL HABERLER Kocaeli'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik ...
Kuzey Marmara Otoyolu gişelerinde devrilen servis minibüsündeki 9 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kuzey Marmara Otoyolu gişelerinde devrilen servis ...
Kocaeli'de hırsızlıktan 19 yıl 9 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de hırsızlıktan 19 yıl 9 ay hapis cezası ...
Kocaeli'de zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Kocaeli'de zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı
Kocaeli'de dolandırıcılıktan yargılanan sanığa 4 yıl hapis cezası
YEREL HABERLER Kocaeli'de dolandırıcılıktan yargılanan sanığa 4 yıl ...
(Görüntülü)TIR&#039;DAN MALLARI İNDİRİRKEN KAÇAK GÖÇMENLE KARŞILAŞTILAR
YEREL HABERLER (Görüntülü)TIR'DAN MALLARI İNDİRİRKEN KAÇAK ...
Samanlı Dağları'nın zirveleri Kartepe Kış Festivali'yle ısınacak
YEREL HABERLER Samanlı Dağları'nın zirveleri Kartepe Kış ...
Kocaeli'de 8 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de 8 düzensiz göçmen yakalandı
Kocaeli'de genç kızın ölümüne ilişkin erkek arkadaşının yargılanması sürüyor
YEREL HABERLER Kocaeli'de genç kızın ölümüne ilişkin erkek ...
Kartepe'de 425 şişe kaçak alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Kartepe'de 425 şişe kaçak alkol ele geçirildi
Kocaeli'de 6 kilogram esrar, 178 litre kaçak alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de 6 kilogram esrar, 178 litre kaçak alkol ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.