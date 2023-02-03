Kocaeli'de doğal gaz patlamasının ardından kaldırıldığı hastanede ölen kişi defnedildi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir apartmanda meydana gelen doğal gaz patlamasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 12 gün sonra hayatını kaybeden kişi, toprağa verildi.

Kavaklı Mahallesi 100. Sokak'ta 22 Ocak'ta 3 katlı apartmanın üçüncü katında yaşanan patlamada yaralanan Miktad Çebi (41), dün Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 12 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Gölcük ilçesi Yunus Emre Camisi'nde, Çebi için tören düzenlendi.

Çebi'nin cenazesi, burada kılınan namazın ardından Gölcük 17 Ağustos Mezarlığı'na defnedildi.

Törene, Çebi'nin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Olayda ağır yaralanan Miktad Çebi'nin annesi Hanım Altınkaynak (65) da dün sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Gölcük ilçesinde 22 Ocak'ta, Mikdat Çebi ile annesi Hanım Altınkaynak'ın yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle doğal gaz patlaması meydana gelmiş, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan 5 yaralıdan 3'ü taburcu edilmişti.

Ağır yaralanan Mikdat Çebi ile annesi Hanım Altınkaynak, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.





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