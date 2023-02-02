Kocaeli'de evde Hint keneviri yetiştiren 2 zanlı tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, uyuşturucu elde etmek amacıyla Hint keneviri yetiştirdiği gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün düzenlenen operasyonda yakalanan 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gebze ilçesinde dün bir adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alınmış, evde kurulan serada dikili vaziyette 50 kök Hint keneviri ile bitkiyi yetiştirmede kullanılan gübre, ışıklandırma sistemi, elektrik ve havalandırma aparatları ele geçirilmişti.