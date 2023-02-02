Kocaeli'de evde Hint keneviri yetiştiren 2 zanlı tutuklandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, uyuşturucu elde etmek amacıyla Hint keneviri yetiştirdiği gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün düzenlenen operasyonda yakalanan 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gebze ilçesinde dün bir adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alınmış, evde kurulan serada dikili vaziyette 50 kök Hint keneviri ile bitkiyi yetiştirmede kullanılan gübre, ışıklandırma sistemi, elektrik ve havalandırma aparatları ele geçirilmişti.



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