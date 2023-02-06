Kocaeli'de fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

Akşam saatlerinde başlayan fırtınada Arapçeşme Mahallesi'nde çam ağacı park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması üzerine ağaç kaldırılırken araçta küçük çaplı hasar oluştu.

1060 Sokak'ta da 5 katlı apartmanın çatısı yerinden koparak elektrik tellerine çarpıp yere düştü.

Bölgede kısa süreliğine elektrik kesintisi yaşandı.

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