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Kocaeli'de karda yolda kalan araçlar kurtarıldı

AA

Kocaeli'de karda yolda kalan araçlar kurtarıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde etkili olan karda yolda kalan araçlar, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Kentin yüksek kesimlerinde devam eden kar yağışının ardından Gölcük Eriklitepe Tabiat Parkı'nı ziyaret etmek isteyenler araçlarıyla yolda kaldı. Kış lastiği bulunmayan araçların yolda kalması üzerine dağ yoluna girişler kapatıldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan belediye ekipleri, küreme ve tuzlama çalışmaları yaparak araçları bulundukları yerden kurtardı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüm uyarılarımıza rağmen maalesef yaz lastikleriyle Eriklitepe’ye çıkan sürücülerimiz yolda kalarak trafiğin durmasına neden olmuştur. Ekiplerimiz müdahale etmekte güçlük çekmekle beraber yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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