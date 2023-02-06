Marmara depreminin yaşandığı Kocaeli’den deprem bölgesine destek

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KOCAELİ (AA) - Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Kocaeli'den arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere 36 araç ve 177 personel bölgeye sevk edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, depremin hemen ardından valilik koordinasyonunda genel değerlendirme yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, deprem bölgesindeki muhtemel ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İl AFAD Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan, içinde sahra hastanesi de bulunan 36 araç ve 177 personelin bölgeye gitmek üzere yola çıktığı kaydedildi.

- Afet Acil Durum Mobil Tırları, yemek ve ekmek üretecek

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre de depremin ardından mobil afet tırları ve itfaiye personeli bölgeye gönderildi.

17 Ağustos 1999 Marmara depreminin merkez üssü olan kentin afet konusunda tecrübeli ekipleri çalışmalara katılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 30 personel, 7 itfaiye aracı ve Afet Acil Durum Mobil Tırı bölgeye intikal ediyor.

Kentten 18 personelle yola çıkan, yemek ve ekmek aracından oluşan mobil afet tırlarında, 2 ton temiz su tankı, 1 ton atık su tankı, dışarıya bağımsız olarak 5 gün çalışabilecek jeneratör bulunuyor.

Tırlarda, günde 30 bin kişilik çorba, 10 bin kişilik 3 çeşit yemek ile 12 bin ekmek üretimi yapılabiliyor.





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