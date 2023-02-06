Kocaeli'de okul servisleri denetlendi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de öğrencilerin güvenli seyahat etmeleri için okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri, kent genelinde faaliyet gösteren okul servislerini denetledi.

Ekipler, servis araçlarındaki lastikler, dur levhası, bakım ve onarım takip formu, servis aracı özel izin belgesi ile sürücülerin SRC ve psikoteknik belgelerini kontrol etti.

Denetimlerde, kurallara uymadığı belirlenen okul servislerine idari para cezası uygulandı.

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