KOTO'dan deprem bölgesine kan ve yardım çağrısı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Ticaret Odası (KOTO), merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla bölgeye kan bağışı ve yardım çağrısında bulundu.

KOTO'dan yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu Başkan Necmi Bulut öncülüğünde acil toplanan yönetimin, bölgeye yapılacak yardımlarla ilgili istişarelerde bulunduğu belirtildi.

Toplantının ardından yapılan ortak açıklamada, yardımların aciliyeti ve koordinasyonun önemine dikkat çekilerek, "Acımız çok büyük ancak gün hayatta kalmak için mücadele veren vatandaşlarımızın yanında olma zamanı. Kocaeli iş dünyamızın üyelerini ve vatandaşlarımızı, Kızılay’a kan bağışında bulunmaya ve valiliklerimizin açtığı yardım kampanyalarına destek olmaya davet ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "KOTO olarak, gerek koordinasyon gerekse yardımlar konusunda üzerimize düşeni yapmak için görevimizin başındayız ancak el ele vererek kan ve insani ihtiyaç malzemelerini ivedilikle tamamlamalıyız. Gün, birlik olma günüdür. Tüm vatandaşlarımızı yardım taleplerine duyarlı olmaya davet ediyoruz." denildi.









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