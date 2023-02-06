Kocaeli'de 5 düzensiz göçmen yakalandı

Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de durdurulan araçta 5 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Derince ilçesinde şüphelendiği aracı durdurdu. Araçta, 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan M.K. işlemlerinin ardından çıkartıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, geri gönderme merkezine teslim edildi.

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