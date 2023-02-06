Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kavaklı Mahallesi D-130 kara yolu Yalova istikametinde seyreden M.K. idaresindeki 41 SP 184 plakalı otomobil, H.E.B. yönetimindeki 61 AAY 094 plakalı otomobil ve O.D'nin kullandığı 41 K 2174 plakalı otomobilin karıştığı kaza meydana geldi.

İhbar üzerine kaza mahalline polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan F.D, B.B, O.A.H, ile sürücüler H.E.B. ve O.D. ambulanslarla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

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