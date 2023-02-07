Kocaeli'de kaza yapan tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu Kocaeli kesiminde kaza yapan tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde seyreden S.Ç. idaresindeki 34 UJ 1008 plakalı tır, Muallimköy mevkisinde bariyerlere çarparak durdu.

Daha sonra aynı yönde giden H.D. yönetimindeki 34 ZV 2394 plakalı otomobil, kaza nedeniyle duran tıra çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile otomobildeki M.Z.S. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.



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