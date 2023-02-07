Kocaeli'de bariyere çarpan otomobilde sıkışan 2 kişi yaralandı

Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden E.G. idaresindeki 34 CYH 806 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, Karayolları, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın şiddetiyle ön kısmı ezilen araçta sıkışan sürücü ve yanındaki Z.A. itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.



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