Kocaeli'den giden arama kurtarma ekibi Adıyaman'da enkazdan 3 kişiyi sağ çıkardı

KOCAELİ (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremler nedeniyle bölgeye giden Gebze Belediyesi Arama Kurtarma (GEAK) ekibi, Adıyaman'da bir binanın enkazından 3 kişiyi sağ kurtardı.
Gebze Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 30 kişiden oluşan uzman ekip ve bir kurtarma aracından oluşan Gebze Belediyesi GEAK timi, İçişleri Bakanlığına bağlı AFAD tarafından yönlendirildikleri Adıyaman'da arama-kurtarma faaliyetlerine katıldı.
Hısnı Mansur Caddesi'nde yıkılan bir binanın enkazında çalışan ekipler, 2 çocuk ve 1 kadını saatler sonra sağ kurtardı.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.