Kocaeli ve Sakarya'dan deprem bölgelerine kan bağışı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli ve Sakarya'dan vatandaşlar, Kahramanmaraş merkezli toplam 10 ili etkileyen depremlerin ardından kan bağışına devam ediyor.

17 Ağustos Marmara Depremi'nin merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, belediye hizmet binasında kan bağışı kampanyası başladı.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, vatandaşları, belediye hizmet binasında sabah saatlerinde başlayan kan bağışı kampanyasına destek olmaya davet etti.

Daha önce sosyal medya hesaplarından kan bağışı kampanyasını haber alan Gölcüklüler, Gölcük Belediyesi hizmet binasında açılan bağış alanına gelerek form doldurmaya başladı.

Kayıt işlemlerini tamamlayan vatandaşlar, tüm sedyelerin yoğunluktan dolduğu alanda kan bağışı yaptı.

- Sakarya'da ikinci günde de yoğunluk oluştu

Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999'daki depremde yıkımı yaşayan Sakaryalılar, depremzedeler için kan bağışında bulunmayı sürdürüyor.

Türk Kızılay tarafından Demokrasi Meydanı'nda kurulan çadıra ve Serdivan ilçesindeki Kızılay Kan Merkezi'ne gelen vatandaşlar, yoğunluğa neden oldu.

Kan veren vatandaşlardan Ayhan Özkaptan, AA muhabirine, dün çok kalabalık olduğu için kan veremediğini belirtti.

Bugün tekrar merkeze geldiğini ifade eden Özkaptan, "1999 depremini burada yaşadım. Bölgede ne olduğunu, insanların neler yaşayabileceğini daha iyi anlıyoruz. Elimizden geldiğince, bu mesafeden yapabileceğimiz şeylerden biri bu oldu." dedi.

Formları doldurduktan sonra kan vermeye uygun görülen vatandaşlar, sıraya girerek bağış yaptı. Bazı vatandaşlardan ise yoğunluktan dolayı daha sonra merkezlere gelmeleri istendi.





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