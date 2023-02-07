Kocaeli'de 12 belediye başkanı deprem bölgesine görevlendirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile 11 ilçe belediye başkanı deprem bölgesine görevlendirildi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından koordinasyonun sağlanması amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile Kandıra, Başiskele, Kartepe, Çayırova, Derince, Körfez, Gebze, Darıca, Dilovası, Karamürsel ve Gölcük belediye başkanları deprem bölgesine görevlendirildi.

Büyükakın, Büyükşehir Belediyesindeki toplantı sonrası gazetecilere, 3 ilçe belediye başkanının Kahramanmaraş'ta, kendisi dahil 9 belediye başkanının Hatay'a görevlendirildiğini bildirdi.

Milletçe seferberlik içerisinde olduklarını dile getiren Büyükakın "Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin 85 aracı ve 372 personeli alana gönderildi. İlçe belediyelerimizin 42 aracı, 102 personeli alanda." dedi.

Kentteki belediye başkanları olarak yeni koordinasyon talimatı aldıklarını kaydeden Büyükakın, şunları söyledi:

"Kahramanmaraş'ta görev yeri belirlenen 3 belediyemiz var. Körfez, Darıca ve Dilovası Belediyeleri Kahramanmaraş'a görevlendirildi. Diğer belediye başkanlarımız ve ben Hatay'a gideceğiz. Özellikle Defne ve Samandağ'ı ilçelerine yönlendirileceğiz. Ekiplerimiz oraya da hazırlık yapıyorlar. Enkaz kaldırma çalışmalarında hizmet verecekler. Belediye hizmetlerinin sağlanması, çöplerin alınmasından enkazın kaldırılmasına kadar çok sayıda iş var. Bütün bunları organize etmek üzere görevlendirme yaptık. Ekiplerimiz şu andan itibaren Antakya bölgesine yönlendirildi. Yarın sabah 6'da yola çıkacağız. Ekiplerimizden daha erken saatlerde alana gidecekler var."

Toplantıya, AK Parti milletvekilleri Emine Zeybek ile İlyas Şeker de katıldı.

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