Kocaeli'de kar yağışı etkili oldu

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Kar yağışının etkili olduğu Gebze ve Gölcük ilçeleri yağışın ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Yağışın etkili olduğu bölgelerde belediye ekipleri, yolların kapanmaması ve trafiğin aksamaması için önlem aldı.

Belediye ekipleri, ana arterler ve sokaklarda, Karayolları ekipleri ise şehirler arası yollarda kar küreme ve tuzlama araçlarıyla nöbet tutuyor.

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