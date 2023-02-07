Kocaeli'de engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli çalışanların yarın idari izinli sayılacağı ve motosiklet ile mobilet kullanımının perşembe gününe kadar yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle yeni tedbirler alındı.



Bu kapsamda, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personelin yarın idari izinli sayılacağı ve servis hizmeti veren motokuryelerin çalışması ile motosiklet ve mobilet kullanımının 9 Şubat Perşembe günü saat 09:00'a kadar yasaklanmasına karar verildi.



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