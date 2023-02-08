Hatay'dan getirilen 82 çocuk Kocaeli'deki yurtlara yerleştirildi

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KOCAELİ (AA) - Hatay'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan 82 çocuk, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kocaeli'deki yurtlara yerleştirildi.

Hatay'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı yurtlara, enkazdan kurtarılan çocukların yerleştirilmesine karar verildi. Bu kapsamda, söz konusu yurtlarda kalan 82 çocuk, otobüslerle Kocaeli'ye getirildi.

Kocaeli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde farklı ilçelerde hizmet veren Çocuk Evleri Sitesi'ne yerleştirilen çocuklara, rehabilitasyon hizmeti verilmeye başlandı.



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