Hatay'da 66 yaşındaki kadın 40 saat sonra enkazdan kurtarıldı

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KOCAELİ (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde depremde yıkılan binanın enkazında kalan 66 yaşındaki kadın, 40 saat sonra sağ çıkarıldı.

İzmit Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye giden İzmit Belediyesi Arama Kurtarma (İZBAK) ekibi, Hatay'daki arama kurtarma faaliyetlerine destek veriyor.

Ekipler, Kırıkhan ilçesinde depremde yıkılan bir binanın enkazında ulaştıkları 66 yaşındaki Şennur isimli kadını, depremin 40'ıncı saatinde kurtarmayı başardı.

Sedyeye yerleştirilen depremzede kadın, sağlık görevlilerine teslim edildi.

Ekipleri gören kadının yıkıntılar arasından gülümseyen yüzü ekipleri duygulandırdı.





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