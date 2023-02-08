Hatay'da enkaz altında kalan kadın 52 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum ne?

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde Hatay'da 1 kişi 52 saat sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince enkazdan sağ çıkartıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye arama kurtarma ekiplerinin Hatay'da deprem bölgesindeki çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, yoğun çalışmalar sonucu Semra Et'i enkaz altından çıkarmayı başardı.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, ekiplerin enkaz altından çıkarılan kadınla konuşmaları, kadının ağlayarak arama kurtarma görevlilerinin yüzlerini okşaması ve "Teşekkür ediyorum, hepinizi çok seviyorum." şeklinde ifadeleri yer alıyor.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.