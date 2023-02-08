Kocaeli'den deprem bölgesine 67 tır ve kamyon yardım malzemesi gönderildi

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KOCAELİ (AA) - 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde benzer acıları yaşayan Kocaeli'de, vatandaşların desteğiyle hazırlanan 67 tır ve kamyondan oluşan yardım malzemesi deprem bölgesine hareket etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarının hızla sarılması amacıyla kentte başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları ve diğer kuruluşlar tarafından deprem bölgesine gönderilmesi için bağışlanan yardımlar, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda İzmit ilçesinde eski Carrefour binasında bulunan Ayni Yardım Kabul Merkezi'nde toplanıyor.

Çevre ilçelerde de çeşitli noktalarda oluşturulan yardım malzemesi toplama merkezlerine gelen vatandaşlar, su, battaniye, bere, eldiven, atkı, çocuk bezi, mont, süt, çeşitli kıyafet ve gıda ürünlerini görevlilere teslim ediyor.

Toplanan malzemeler kayıt altına alınıp, tasniflendikten sonra deprem bölgesine gönderilmek üzere paketlenerek kamyon ve tırlara yükleniyor.

İzmit ilçesindeki Ayni Yardım Kabul Merkezi'nden toplamda 67 kamyon ve tır yardım malzemesi, deprem bölgesine gönderildi.

- "Deprem bölgesinden gelmek isteyen aileler varsa evimizde misafir edebiliriz"

Yardım malzemelerinin paketlenmesinde çalışan 63 yaşındaki Fatma Küçük, AA muhabirine, yardım etmek için geldiğini belirterek, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'ni burada yaşadığını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlere çok üzüldüğünü kaydeden Küçük, "Allah yardımcımız olsun. Çok büyük imtihan. Bütün ülke tek yürek olarak elimizden geldiği kadar yardım etmeliyiz. Deprem bölgesinden gelmek isteyen aileler varsa evlerimize de alabiliriz. Misafir edebiliriz. Buyursunlar gelsinler." ifadesini kullandı.

Çalıştığı fabrikada gece vardiyasından çıkıp, yardım malzemelerinin paketlenmesine destek vermek için Ayni Yardım Kabul Merkezi'ne gelen İsmail Hakkı Altaş da 4 yaşındayken Marmara Depremi'ni İzmit'te yaşadığını dile getirdi.

Depremin yaşattığı acıları bildiği için gece vardiyasından çıkıp yardım etmek için bu merkeze geldiğini belirten Altaş, "Deprem haberini görünce hemen yardıma koşmak istedim. Kahramanmaraş merkezli depremler beni derinden etkiledi. Çok üzgünüm. Gece vardiyasından çıktım hemen buraya yardıma geldim. Uykum gelene kadar buradayım. Uykum gelince evde 1-2 saat uyuyacağım sonra işe gideceğim." diye konuştu.



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