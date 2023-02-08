Kahramanmaraş'ta depremde eşi ve bebeğiyle hayatını kaybeden Şahin Kocaeli'de defnedildi

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KOCAELİ (AA) - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde depremde eşi ve 1,5 yaşındaki bebeğiyle hayatını kaybeden İrfan Şahin'in cenazesi, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde toprağa verildi.

Şahin'in (33) cenazesi, ailesi tarafından Gebze Merkez Mezarlığı Morgu'ndan alınarak Arapçeşme Mahallesi 1046/2 Sokak'taki babaevi önüne getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından Sultan Orhan Mahallesi'ndeki İlyas Bey Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Baba Ali Şahin ve yakınları, burada taziyeleri kabul etti. Şahin'in cenazesi, kılınan namazın ardından Gebze Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak, Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Çelik, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

İrfan Şahin'in eşi Zeynep ile 1,5 yaşındaki oğlu Yunus Emre'nin cenazelerinin ise dün Onikişubat'ta toprağa verildiği öğrenildi.



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