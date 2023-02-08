Kocaeli'den deprem bölgesine yardımlar sürüyor

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Üniversitesi (KOÜ), deprem bölgesindeki bebeklerin ihtiyaçlarının karşılanması için yardım kampanyası başlattı.



KOÜ'den yapılan açıklamaya göre, Anıtpark Yerleşkesi'nde depremden etkilenen bebeklerin eksikliklerinin giderilmesi için başlatılan kampanyaya, vatandaşlar ve üniversite personeli yoğun ilgi gösteriyor.

Kampanya kapsamında, mama ve bez başta olmak üzere süt, emzik, biberon, ıslak mendil ile havlu toplandı.

Kolilere yerleştirilen eşyalar, Kocaeli Üniversitesi'nden hareket edecek konvoyla Hatay'da AFAD yetkililerine teslim edilecek.





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