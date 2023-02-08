Kocaeli'den deprem bölgesine yardımlar sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocaeli'den deprem bölgesine yardımlar sürüyor

AA

Kocaeli'den deprem bölgesine yardımlar sürüyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Üniversitesi (KOÜ), deprem bölgesindeki bebeklerin ihtiyaçlarının karşılanması için yardım kampanyası başlattı.

KOÜ'den yapılan açıklamaya göre, Anıtpark Yerleşkesi'nde depremden etkilenen bebeklerin eksikliklerinin giderilmesi için başlatılan kampanyaya, vatandaşlar ve üniversite personeli yoğun ilgi gösteriyor.

Kampanya kapsamında, mama ve bez başta olmak üzere süt, emzik, biberon, ıslak mendil ile havlu toplandı.

Kolilere yerleştirilen eşyalar, Kocaeli Üniversitesi'nden hareket edecek konvoyla Hatay'da AFAD yetkililerine teslim edilecek.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahramanmaraş'ta depremde eşi ve bebeğiyle hayatını kaybeden Şahin Kocaeli'de defnedildi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta depremde eşi ve bebeğiyle hayatını ...
Hatay'da enkaz altında kalan çocuk 52 saat sonra kurtarıldı
YEREL HABERLER Hatay'da enkaz altında kalan çocuk 52 saat sonra ...
Kocaeli'den deprem bölgesine 67 tır ve kamyon yardım malzemesi gönderildi
YEREL HABERLER Kocaeli'den deprem bölgesine 67 tır ve kamyon yardım ...
(Görüntülü) İZMİT?TE KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) İZMİT?TE KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ...
(Görüntülü) 52 SAAT SONRA ENKAZDAN ÇIKARILDI, İTFAİYECİLERE TEŞEKKÜR ETTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) 52 SAAT SONRA ENKAZDAN ÇIKARILDI, ...
Adıyaman'da enkaz altında kalan baba ve oğlu 54 saat sonra kurtarıldı
YEREL HABERLER Adıyaman'da enkaz altında kalan baba ve oğlu 54 saat ...
52'nci saatte enkazdan kurtarıldı, itfaiye erine teşekkür etti
YEREL HABERLER 52'nci saatte enkazdan kurtarıldı, itfaiye erine ...
Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 5 yaşındaki çocuk 48 saat sonra kurtarıldı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 5 yaşındaki ...
Hatay'da enkaz altında kalan kadın 52 saat sonra kurtarıldı
YEREL HABERLER Hatay'da enkaz altında kalan kadın 52 saat sonra ...
Deprem bölgesine yardım götürürken kazada öldü
YEREL HABERLER Deprem bölgesine yardım götürürken kazada öldü
Kocaeli'de engelli ve hamile kamu çalışanları yarın da idari izinli sayılacak
YEREL HABERLER Kocaeli'de engelli ve hamile kamu çalışanları yarın ...
Hatay'da 66 yaşındaki kadın 40 saat sonra enkazdan kurtarıldı
YEREL HABERLER Hatay'da 66 yaşındaki kadın 40 saat sonra enkazdan ...
(Görüntülü) GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANI SEZER: ORTA HASARLI BİNALARIMIZIN DEPREMDE NASIL BİR REAKSİYON VERECEĞİNİ BİLMİYORUZ
YEREL HABERLER (Görüntülü) GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANI SEZER: ORTA ...
Hatay'dan getirilen 82 çocuk Kocaeli'deki yurtlara yerleştirildi
YEREL HABERLER Hatay'dan getirilen 82 çocuk Kocaeli'deki yurtlara ...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 1'i çocuk 25 kişiyi enkazdan kurtardı
YEREL HABERLER Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 1'i ...
Kocaeli'de engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin
YEREL HABERLER Kocaeli'de engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari ...
Kocaeli'de kar yağışı etkili oldu
YEREL HABERLER Kocaeli'de kar yağışı etkili oldu
(Görüntülü)EVİNİ ATEŞE VERİP, 3?ÜNCÜ KATTAN ATLADI
YEREL HABERLER (Görüntülü)EVİNİ ATEŞE VERİP, 3?ÜNCÜ KATTAN ATLADI
Evini ateşe verip, 3´üncü kattan atladı
YEREL HABERLER Evini ateşe verip, 3´üncü kattan atladı
Kocaeli'de 12 belediye başkanı deprem bölgesine görevlendirildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de 12 belediye başkanı deprem bölgesine ...
Kocaeli'de yakalanan 9 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de yakalanan 9 düzensiz göçmen sınır dışı ...
Kocaeli ve Sakarya'dan deprem bölgelerine kan bağışı
YEREL HABERLER Kocaeli ve Sakarya'dan deprem bölgelerine kan bağışı
Kocaeli'den giden arama kurtarma ekibi Adıyaman'da enkazdan 3 kişiyi sağ çıkardı
YEREL HABERLER Kocaeli'den giden arama kurtarma ekibi Adıyaman'da ...
(Görüntülü)KOCAELİ&#039;DEN DEPREM BÖLGESİNE 162 ARAÇ, 670 PERSONEL GÖNDERİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)KOCAELİ'DEN DEPREM BÖLGESİNE 162 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.