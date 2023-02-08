Kocaeli'den giden mobil afet tırı Kahramanmaraş'ta sıcak yemek dağıtıyor

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'den deprem bölgesine gönderilen mobil afet tırı, Kahramanmaraş'ta vatandaşlara sıcak yemek ikramında bulunuyor.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, belediye iştiraklerinden Antikkapı'nın mobil afet tırının, Kahramanmaraş'ta sıcak yemek, ekmek ve çorba ikramıyla yaraların sarılmasına destek olmaya çalıştığı belirtildi.



Depremin ardından yola çıkan mobil afet tırının, bölgede 18 personelle hizmet verdiğine işaret edilen açıklamada, "Kahramanmaraş Valiliği'nin yanında, depremzede ve bölgede arama kurtarma yapan ekiplerin gıda ihtiyaçlarını karşılayan mobil afet tırı, günde 15 bin ekmek, 30 bin çorba ve 3 çeşit olmak üzere 10 bin yemek ikram ediyor." ifadeleri kullanıldı.





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