Kocaeli'de tankerle tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu Kocaeli kesiminde tankerle tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Otoyolun Ankara istikametinde seyreden S.C. idaresindeki 41 F 2208 plakalı tanker, İzmit Bekirdere rampasında yola dökülen yağ nedeniyle yavaşlayan A.Ş. idaresindeki 06 BR 9338 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza mahalline polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan A.Ş. hastaneye kaldırılırken, hafif yaralı S.C. ise ayakta tedavi edildi.

Kaza nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapanan yolda ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.



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