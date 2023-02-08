Adıyaman'da enkaz altında kalan 70 yaşındaki kişi, 61 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum ne?

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Adıyaman'da depremde enkazda kalan 70 yaşındaki kişi, 61 saat sonra çıkarıldı.

Gebze Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye giden belediye itfaiye ekipleri, enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışmalarına devam ediyor.

AFAD ve UMKE ekipleriyle Alitaşı Mahallesi'nde taramalarını gerçekleştiren itfaiye erleri, enkazdan ses geldiğini tespit etti.

Ekipler yaptıkları çalışmada 70 yaşındaki kişiyi, 61 saat sonra yıkıntıların altından yaralı çıkardı.

İlk kontrolleri yapılan yaralı, sedyeyle taşınarak hastaneye götürülmek üzere sağlık ekiplerine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.