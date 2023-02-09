Kocaeli ve Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı sürüyor

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli ve Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

İzmit, Kartepe, Derince, Başiskele, Gölcük ve Karamürsel ilçelerinde yüksek kesimler karla kaplandı.

Kartepe Kayak Merkezi’ndeki kar seviyesi 148 santimetreye ulaştı.

Belediyelerin karla mücadele ekipleri, ana güzergahlarda küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.



Öte yandan Bolu'da sabah saatlerinde etkisini gösteren yağışın ardından kar kalınlığı kent merkezinde 15, yüksek kesimlerde bir metreyi aştı.









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