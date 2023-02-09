Hatay'da enkaz altında kalan kız çocuğu, 84 saat sonra kurtarıldı

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KOCAELİ (AA) - Hatay'da depremde enkaz altında kalan kız çocuğu, 84 saat sonra sağ çıkarıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye giden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yıkıntılar arasında hayatta kalanlara ulaşmak için hummalı çalışmasına devam ediyor.

Hatay'daki taramalarda yıkılan bir apartmanın enkazından çocuk sesi geldiğini tespit eden ekipler, çalışmalarını bir noktada yoğunlaştırdı.

Fatma ismindeki Suriye uyruklu kıza ulaşan ve akrabalarının tercümesiyle iletişim kuran ekipler, çocuğu bulunduğu yerden 84 saat sonra çıkarmayı başardı.

Yıkıntıların arasından çıkan çocukla sohbet eden itfaiye erleri, kızı ambulansa kadar kucağında taşıdı.

Fatma ise ekiplerden enkaz altındaki anne ve babasını da çıkartmalarını istedi.

Bu arada Fatma'nın akrabaları verdikleri mücadeleden dolayı ekiplere teşekkür etti.

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