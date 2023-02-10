Kocaeli'de yaşayan Ganalılar deprem bölgesine yardım için çalışıyor

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yaşayan Ganalılar, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere ulaştırılması için Ayni Yardım Kabul Merkezi'ne getirilen yardımların paketlenmesi çalışmalarına katkı veriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarının hızla sarılması amacıyla kentte başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Kişiler, STK'ler ve diğer kuruluşlarca Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen iki deprem bölgesine gönderilmesi için bağışlanan yardımlar, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda İzmit ilçesinde eski Carrefour binasındaki Ayni Yardım Kabul Merkezi'nde toplanıyor.

Kocaeli'de yaşayan bazı Ganalılar da yardım malzemelerinin paketlenmesine destek veriyor.

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Elektronik Haberleşme Mühendisliği mezunu olan Ganalı David Effah, Kahramanmaraş merkezli depremleri arkadaşlarından ve sosyal medyadan öğrendiğini anlattı.

Depremlerin etkisini gördüğünde üzüldüğünü belirten Effah, "Elimden geldiğince yardım etmek için buraya geldim. Dünden beri Ganalı birçok kişi arıyor, hem bölgedeki hem de enkaz altında kalan Atakaş Hatayspor'da Ganalı futbolcu Christian Atsu'nun durumunu soruyorlar. Türkler yardımsever insanlar. Burada herkes bir şekilde çalışmalara yardım ediyor. Bence bu kardeşlik." ifadesini kullandı.

Ganalı Amidu Darison da depremin etkisini televizyonda gördüğünü ve çok üzüldüğünü aktararak "Dualarımız sizinle. Gana'dan arayanlar buradaki durumu soruyor. Burada yardımlaşma duygusu ön planda. Deprem bölgesinde görüyorum kar yağsa bile arama kurtarma çalışmalarına devam ediyorlar. Kardeşlik bu, sevgi bu." değerlendirmesinde bulundu.



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