Kocaeli'de bıçakla 1 kişiyi öldüren, 1kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de bıçakla 1 kişiyi öldürdüğü, 1 kişiyi de yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi'nde M.K'nin bıçaklanarak öldürülmesi ve C.Y'nin yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı.

Polis ekipleri, olayın şüphelisi E.Y'yi suç aleti bıçakla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



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