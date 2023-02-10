Kocaeli'de inşaat şantiyesinden kablo hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de inşaat şantiyesinden kablo çaldıkları iddia edilen 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmit Kuruçeşme mevkisinde bulunan inşaat şantiyesinden kablo hırsızlığına ilişkin çalışma başlattı.

Polis ekipleri, olayın şüphelileri F.Y.Y. ve M.Y'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y. tutuklandı, F.Y.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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