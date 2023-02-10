Kocaeli'ye getirilen depremzedeler gençlik kampına yerleştirildi

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KOCAELİ (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 72 kişi, Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki gençlik kampında misafir ediliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, deprem felaketinin ardından belediyenin bütün imkanlarının seferber edildiği belirtildi.

AFAD tarafından, afet bölgesinden tahliye edilen depremzedeler için Darıca Balyanoz Gençlik Kampının tahsis edildiği bildirilen açıklamada, kampın depremden etkilenen vatandaşlar için özel olarak hazırlandığı vurgulandı.

Büyükşehir Belediyesinin depremzede vatandaşlara kapılarını açtığı kaydedilen açıklamada, "Depremzede aileler, dün geceden itibaren kampa yerleşmeye başladı. İlk etapta Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'dan gelen 72 depremzede kampa yerleşti. Depremzedeler için yaklaşık 250 kişilik yer tahsis edildi. Özellikle deprem bölgesinden gelecek çocukların tüm ihtiyaçları düşünüldü." ifadelerine yer verildi.

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