Kocaeli'de 2 gasp zanlısı tutuklandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir kişiyi gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin gasbedildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Gerçekleştirilen çalışma sonucunda ekipler, şüpheliler A.Y. ile K.E'yi Yalova'da gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 2 zanlı tutuklandı.

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