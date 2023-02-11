Kocaeli'de bir atölyede çıkan yangın söndürüldü

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir atölyede çıkan yangın söndürüldü.



Sultan Orhan Mahallesi'nde bulunan Hasköy Sanayi Sitesi'nde bir döküm atölyesinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.



Yangın nedeniyle atölyede hasar oluştu.





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