Hatay'da depremde hayatını kaybeden 4 kişilik ailenin cenazeleri Kocaeli'de defnedildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum

KOCAELİ (AA) - "Asrın felaketi" Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerde Hatay'da hayatını kaybeden Antakya Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Mehmet Okay, eşi Ebru ile çocukları Hayrettin Yiğit ve Beren Okay'ın cenazeleri Kocaeli'nin İzmit ilçesinde defnedildi.

Antakya ilçesi Kışla Saray Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki Rana Apartmanı'nda ikamet eden 45 yaşındaki Mehmet Okay, eşi Ebru, çocukları 15 yaşındaki Hayrettin Yiğit ile 6 yaşındaki Beren Okay, yaşadıkları binanın enkazında kalarak yaşamını yitirdi. Bölgedeki ekiplerin yoğun çabasına rağmen Okay ailesinin cansız bedenlerine birbirlerine sarılmış halde ulaşıldı.

Cenazeler Antakya'daki işlemlerin ardından Kocaeli'nin İzmit ilçesine getirildi.

Eren Camisi'nde öğleyin kılınan namazın ardından Okay ailesinin cenazeleri Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

