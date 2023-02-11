Hatay'da enkaz altında kalan 6 yaşındaki çocuk 137 saat sonra kurtarıldı

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KOCAELİ (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da enkaz altında kalan 6 yaşındaki çocuğa 137 saat sonra sağ ulaşıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesine giden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yıkıntılar arasında hayatta kalanlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan bir apartmanın enkazından ses geldiğini tespit eden ekipler, çalışmalarını bir noktada yoğunlaştırdı.

Ekipler, çalışma sonucunda 6 yaşındaki çocuğu, 137 saat sonra yıkıntıların altından kurtarmayı başardı.

Çocuk, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.





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