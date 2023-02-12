Hatay'da Akademi Arama Kurtarma Ekibi enkazdan 13 kişiyi kurtardı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'den arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere Hatay'a giden Akademi Arama Kurtarma Ekibi (AKAK), diğer görevlilerle birlikte yıkılan binaların enkazından 13 kişiyi kurtardı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Hatay'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Hatay'ın Antakya ilçesine giden 120 kişilik Akademi Arama Kurtarma Ekibi, AFAD ve UMKE ekipleriyle yürüttükleri koordineli çalışma sonucu 13 kişiyi enkazdan sağ çıkardı.

Ekipler, ayrıca 5 katlı bir apartmanın enkazından sağ olarak çıkarttıkları Reyyan isimli genç kızı hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.





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