Hatay'da kızıyla enkazdan 141'nci saatte çıkarılan babanın ilk isteği çay oldu

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KOCAELİ (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da enkaz altından küçük kızıyla 141. saatte kurtarılan babanın ekiplerden ilk isteğinin çay olduğu öğrenildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bölgeye giden itfaiye ekipleri, depremlerden etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesinde arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

İtfaiye ekipleri, çalışmalar kapsamında Emek Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yıkılan bir binada Suriyeli Adnan Ahmad Amir ve 4 yaşındaki kızı Emira Amir'i 141. saate yıkıntılar arasından çıkarmayı başardı.

İlk isteğinin iki bardak demli çay olduğunu belirten depremzede babaya ekipler, "Çaylar hazır, hazır." şeklinde cevap verdi.

Baba ve kızı, tedavi altına alındı.

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