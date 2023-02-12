Enkazda insanlara umut olan ekipler, binada mahsur kalan kediye yardım eli uzattı

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OSMANİYE (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de, bir binada mahsur kalan kedinin yardımına arama kurtarma ekipleri yetişti.

Esenevler Mahallesi 15554 Sokak'ta Palmiye Apartmanı'nın enkazında çalışma yürüten ekiplere, ağır hasar alan Cennet Apartmanı'nın üçüncü katındaki dairede bir kedinin mahsur kaldığı bilgisi verildi.

ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği Manisa temsilciliği ekipleri, girilmesi mümkün olmayan daireye AFAD'ın Koordinasyon Merkezi tarafından bölgeye gönderilen sepetli vinçle ulaştı.

Duvardaki yıkık bölümden konserve balık uzatarak kediyi çağıran arama kurtarma personeli, kısa süren çabanın ardından kendilerine yaklaşan kediyi kurtarmayı başardı.

Sahibine teslim edilen "Maya" isimli ev kedisi, daha sonra sağlık kontrolünden geçirilerek beslendi.

- "Onlar için de elimizden gelen çabayı harcıyoruz"

Kediyi kurtaran ANDA gönüllüsü Gürsoy Gürbüz, AA muhabirine, görev sürelerince enkaz altından 12 depremzedeyi kurtardıklarını anlattı.

Gürbüz, çalışma yaptıkları enkazın yan tarafındaki binada kedi bulunduğu ihbarına istirahat zamanında olmalarına rağmen kayıtsız kalamadıklarını belirtti.

Tahsis edilen vinçle daireye ulaştıklarını aktaran Gürbüz, "Güvenlik önlemleri kontrolünde kedimizi oradan aldık." dedi.

Gürbüz, kedinin yanına konserve balıkla çıktıklarını anlatarak, "Biraz geldi, gitti, tereddüt etti ama kedi 'Maya' kendisini teslim etti. Akıllı kedi, hiç cırmalamadı. İnsanlar için geldik ama operasyonel baktığımızda önümüze herhangi bir canlı çıktığında da duyarsız kalamıyoruz. Onlar için de elimizden gelen çabayı harcıyoruz." diye konuştu.

Gürbüz, bölgede yaptıkları çalışmalar sırasında binalarda mahsur kalan 4 kedi ve 1 köpeği kurtardıklarını da sözlerine ekledi.





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