Hatay'da enkaz altında kalan 85 yaşındaki kadın 152'nci saatte kurtarıldı

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KOCAELİ (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Hatay'ın Antakya ilçesinde enkaz altında kalan 85 yaşındaki kadına, 152'inci saatte ulaşıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bölgede arama kurtarma çalışmalarını sürdüren itfaiye ekipleri, Cebrail Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi'nde çöken bir binada yaşam belirtisi tespit etti.

Ekipler, yoğun çalışmalar sonucu İsmihan isimli 85 yaşındaki kadını, depremin 152. saatinde enkaz altından sağ çıkarmayı başardı.

Sedyeyle ambulansa taşınan yaşlı kadın, hastaneye kaldırıldı.

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