Hatay'da enkaz altında kalan bir kadın 158'inci saatte kurtarıldı

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KOCAELİ (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesinde, enkaz altında kalan bir kadın 158'inci saatte sağ çıkarıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan bilgilendirmeye göre, itfaiye ekipleri kentte arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir apartmanda yaşam belirtisi alan ekipler, enkazda arama kurtarma çalışması başlattı.

Ekipler, yoğun çalışmalar sonucu 63 yaşındaki Hafsa Dağcı'yı depremin 158. saatinde yıkıntılar arasından çıkarmayı başardı.

Dağcı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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