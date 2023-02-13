Kocaeli'de dereye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

T.T. idaresindeki 34 CYM 883 plakalı otomobil, tali yoldan Yeniköy Caddesi'ne çıktığı sırada sürücünün başka bir araca çarpmamak için manevra yapması üzerine yol kenarındaki dereye devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Devrilen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.

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