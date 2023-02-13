Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri 79 kişiyi enkazdan kurtardı

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KOCAELİ (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için bölgeye giden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bugüne kadar 79 kişiyi enkazdan çıkardı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, iki büyük depremin ardından bölgeye giden itfaiye ve A Takımı ekipleri, arama kurtarma, lojistik, içme suyu, gıda ve altyapı çalışmalarıyla depremzedeleri bir an olsun yalnız bırakmadı.

Aradan geçen bir haftada gece gündüz demeden AFAD, AKUT, JAK, sivil toplum kuruluşları ve yabancı ülkelerden gelen ekiplerle arama kurtarma çalışması yapan ekipler, Kahramanmaraş'ta 22, Adıyaman'da 15 ve Hatay'da 42 olmak üzere 79 kişiyi çıkarmayı başardı.

Tonlarca ağırlıktaki enkazın altına korkusuzca giren, adeta iğneyle kuyu kazarak 8-10 saat süren çalışmalarla 79 cana yeniden umut olan ekipler, arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.



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