Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

Kuzey Marmara Otoyolu'ndan çıkış yapan Kerem B. idaresindeki 34 CGT 207 plakalı konteyner yüklü tır, Tavşanlı Mahallesi D-100 kara yolu bağlantı yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi.

İhbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince tırdan çıkarılan yaralı sürücü, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu D-100 kara yolu bağlantı yolunda ulaşım aksadı.

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