Darıca Belediye Başkanı Bıyık, 3 aylık maaşını depremzedelere bağışladı

KOCAELİ (AA) - Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 3 aylık maaşını, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara destek için AFAD'a bağışladı.

Bıyık, yaptığı yazılı açıklamada, deprem bölgesine yardım seferberliğinin devam ettiği belirtti.

Yaraları hep birlikte sarmak için el ele vereceklerini vurgulayan Bıyık, "Devletimiz, depremin ilk gününden itibaren yaraları sarmak için ne gerekiyorsa yapıyor. Bizler de ekiplerimizle deprem bölgesinden kardeşlerimiz için çalışıyoruz. Bu zor günler el ele vererek dayanışmayla atlatılır. Darıca Belediyesi olarak bütün personelimize bağışları için teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız da ilk günden beri yardımlarıyla destek veriyor. Bağışları AFAD üzerinden yaparak kardeşlerimizin acılarını bir nebze daha azaltmak hepimizin görevi." ifadelerini kullandı.

Öte yandan başkan yardımcıları 1 aylık maaşlarını, kurum müdürleri de maaşlarından 5'er bin lira bağışladı.



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