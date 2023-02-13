AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeybek depremzedeleri hastanede ziyaret etti

KOCAELİ (AA) - AK Parti Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerden getirilerek tedavi altına alınan depremzedelere ziyarette bulundu.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden yaralı kurtularak Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ve Kocaeli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan depremzedelerle görüşen Zeybek ve beraberindekiler, yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ziyaretler sırasında depremde yakınlarını kaybeden, enkaz altında kalan depremzedelerle sohbet eden Zeybek, zaman zaman gözyaşlarını tutamadı.

Zeybek, Türkiye'nin tek yürek olduğunu ve acıların üstesinden birlikte geleceklerini belirterek, "Depremin hemen ardından milletvekili arkadaşlarımızla bölgeye gittik. Burada depremden etkilenen vatandaşlarımıza ve arama kurtarma çalışması gerçekleştiren ekiplere destek olmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.



Depremin ardından ülke olarak büyük bir dayanışma örneği gösterildiğine işaret eden Zeybek, şunları kaydetti:



"Hep birlikte, bir ve beraber olarak bu acıların üstesinden geleceğimize inanıyorum. Deprem bölgesindeki görevimiz bittiğinde hemen ilimizde tedavi gören depremzedelerin yanlarına gittik. Onlar bizim emanetimiz. Yaşadıkları acıları hafifletmek birinci görevimiz. Her birinin hikayesi farklı olsa da yaşadığı acı ortak. Bu acıyı en derinden paylaşıyoruz çünkü hepimiz depremi yaşamış bir şehrin çocuklarıyız. Böyle bir dönemde dayanışmanın önemini çok iyi biliyoruz."



Zeybek, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

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