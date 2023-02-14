Yardım için deprem bölgesine giden hemşire enkazdan çıkarılan köpeği sahiplendi

KOCAELİ (AA) - SEFA TETİK/KADİR YILDIZ - Kahramanmaraş merkezli depremlerde afetzedelere yardım etmek için bölgeye görevlendirilen hemşire Arif Uras, enkazdan çıkarılan köpeği sahiplendi.

Depremlerin ardından Kahramanmaraş'a giden Kocaeli Devlet Hastanesinde görevli 46 yaşındaki Uras, bölgedekilerin yaralarının sarılmasına katkı sunmak için çalıştı.

Çalışmalar sırasında enkazdan çıkarılan bir köpeği alan Kocaeli Devlet Hastanesi ekibi, hayvanın bakımını üstlendi.

Bölgedeki görevi sona eren Uras, bir derneğin de yardımıyla köpeği Kocaeli'ye getirtti. Uras, "Afet" adını verdikleri köpeği veterinere götürerek kontrollerini yaptırdı.

- "Ailem de onu çok sevdi"

Arif Uras, AA muhabirine, afetzedelere yardım için gittikleri Kahramanmaraş'ta çalışmalar sırasında bir köpeğin enkazdan çıkarıldığını öğrendiklerini söyledi.

Sahibini bulamadıklarını köpeğe sahip çıktıklarını ifade eden Uras, görev süresinin tamamlanmasının ardından kente dönerken köpeği orada bırakmak istemediğini anlattı.

Uras, şöyle konuştu:

"Yavru, afet bölgesinde yaşaması çok zor. İzmit'e getirmeye karar verdik ve bir şekilde getirdik. Ailem de onu çok sevdi. Köpek kulübesi siparişi verdik. Evimizin bahçesinde ona güzel bir ortam ve yuva hazırlayacağız. Oraya giderken aileme yeni bir üyeyle döneceğimi hiç düşünmemiştim. Ailenin yeni üyesi oldu. iki kızım, bir de oğlum var. Bu da üçüncü kızım oldu."

Arif Uras'ın üniversite öğrencisi kızı Ecem Buse Çaylak da babasının deprem bölgesinden köpeğin fotoğraflarını gönderdiğini, İzmit'e getirmesi için ısrar ettiklerini belirterek, "Sevgimizle tüm yaralarını iyileştireceğiz. Babam deprem bölgesinden köpeğin fotoğraflarını atınca ona aşık olduk. Çok ısrar ettik." diye konuştu.





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