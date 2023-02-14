Kocaeli'de durdurulan tırda 20 kilo 800 gram skunk ele geçirildi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de polis ekiplerince 20 kilo 800 gram skunk ele geçirilen tırın sürücüsü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan bir tırda arama yapıldı.

Aramada, sürücü yatak kısmına gizlenmiş 20 kilo 800 gram skunk ele geçirildi.

Olayla ilgili tır şoförü S.Ç. gözaltına alındı.

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