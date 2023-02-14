Kocaeli'de sosyal medyadan dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, sosyal medya üzerinden 3 kişinin 350 bin lirasını dolandırdığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sosyal medyada hediye para kazanma reklamlarıyla dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Araştırmalar sonucu 3 kişinin 350 bin lirasını dolandırdığı gerekçesiyle A.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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