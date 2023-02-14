Depremden sonra Hatay'dan çaldığı otomobille Kocaeli'de yakalanan zanlı tutuklandı

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KOCAELİ (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'dan çaldığı otomobille Kocaeli'de yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Sürücü H.A'nın polisin sorularına çelişkili cevaplar vermesi üzerine yapılan incelemede, aracın 7 Şubat'ta Hatay'dan çalındığı belirlendi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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